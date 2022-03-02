يتبع الكثيرون أخطاء غذائية لخسارة أوزانهم، لكن هذه الأخطاء الغذائية قد لا تساعدك على خسارة وزنك، حيث نصادف في حياتنا اليومية العديد من المقولات والمعلومات الموجودة في صفحات الانترنت أو المتداولة بين الأصدقاء حول خسارة الوزن، وقد يحاول الكثير اتباع هذه الارشادات من دون التأكد من دقتها، فتأتي النتيجة صادمة، إما اكتساب المزيد من الوزن أو "بلوك" في الجسم. وذلك يعود إلى أنّ الفرد وقع ضحية المعتقدات الخاطئة.

لذا، شرحت اختصاصية التغذية نورهان ناصر أكثر المعتقدات الخاطئة انتشاراً، وهي:

أولاً- النشويات تزيد من وزنك

تعتبر النشويات من المصادر الأساسية التي تمدّ الجسم بالطاقة. لكنّ اتباع نظام غذائي مبني على النشويات البسيطة (Simple Carbohydrates) كالخبز الأبيض والسكريات تؤدي إلى زيادة الوزن، في حين أن النشويات المعقدة (Complex Carbohydrates) تعتبر من الخيارات الصحية التي يجب إدخالها في نظامنا الغذائي كخبز القمحة الكاملة أو الشوفان.

ثانياً- ابتعد عن الدهون

في البداية، يجب أن نحدد الفرق بين أنواع الدهون، إذ إنّ الدهون الموجودة في الوجبات السريعة أو رقائق البطاطس وبعض الحلويات، هي تصنف في خانة الدهون السيئة التي يجب الابتعاد عن تناولها. لكن، تتميز الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون، الأفوكادو والمكسرات النيئة بضرورة إدخالها في طعامنا اليومي، وذلك لغناها بالفوائد الصحية كخفض خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

ثالثاً- ممارسة الرياضة = الحمية الغذائية

لا تسمح ممارسة الرياضة بتناول الفرد لما يشاء من دون اكتساب الوزن. ومن أجل توضيح الفكرة أكثر، على الفرد الذي يرغب في خسارة الوزن: يجب أنّ يكون مجموع السعرات الحرارية التي يتناولها في اليوم أقل مما يحرقه.على سبيل المثال: القيام بالتمارين الرياضية مع تناول الحلويات معادلة خاطئة لأنّها تمنع من فقدان الوزن. وتتألف الطريقة المثلى لخسارة الوزن من حمية غذائية سليمة مع نظام رياضي.

رابعاً- الإكثار من تناول البروتين

إنّ الحميات الغذائية التي تعتمد على البروتين بشكل أساسي في النظام الغذائي وتهمل مجموعات الطعام الأخرى، تعتبر من الأنظمة الغذائية غير الصحية، لأنها تفتقد العديد من العناصر الغذائية وتؤدي إلى نقص في بعض الفيتامينات والمعادن ناهيك بأنّ تناول كميات كبيرة من البروتين يزيد الضغط على الكلى ويؤثر في وظائفها.

خامساً- شرب ماء دافئ مع الحامض أو الخل على معدة فارغة في الصباح

يعتقد البعض أنّ شرب الماء مع إضافة الحامض أو الخل وصفة سحرية لإزالة الدهون والتخلص منها. هذه الطريقة لا تستند إلى أي دليل علمي، وبالتالي، يؤدي شرب هذا الخليط على معدة فارغة في الصباح إلى مشاكل في المعدة كالقرحة.

سادساً- احسب السعرات الحرارية

لا يتضمن أي نظام غذائي سليم فقط على عدد السعرات الحرارية إنما يجب أن يشمل العناصر الغذائية والتأكد من وجودها بالنسب المطلوبة. وذلك لأنّ جودة الطعام وقيمته الغذائية توازيان بالأهمية نفسها السعرات الحرارية, على سبيل المثال: 100 وحدة حرارية من الفاكهة لا تساوي 100 وحدة حرارية من الحلويات أكان من الناحية الغذائية أو الفائدة الصحية.

بناءً على ما تقدم، فإنّ الطريقة المثلى لخسارة الوزن هي اتباع نظام غذائي سليم، يتضمن جميع مجموعات الطعام باعتدال إضافة إلى الابتعاد عن احتساب السعرات الحرارية فقط والانتظام في التمارين الرياضية.