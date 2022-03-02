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بالفيديو
فشل محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:55 ص
02 مارس 2022
#الرئيس الاوكراني
#روسيا اوكرانيا
#اغتيال الرئيس الاوكراني
#رئيس روسيا
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