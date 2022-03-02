الطقس: ارتفاع الحرارة ومنخفض جوي الخميس

تتأثر البلاد اليوم الأربعاء بكتلة هوائية دافئة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم دافئ نهاراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويتوقع خلال ساعات الليل سقوط أمطار متفرقة فوق المناطق الشمالية ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول ليلاً إلى جنوبية غربية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً ، الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً .

والخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائماً وبارداً إلى شديد البرودة وعاصفاص ومغبراً احياناً خاصة فوق المناطق الجنوبية ،ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 70 كم/ساعة والبحر مائجاً .

الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارد إلى شديد البرودة و تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

والسبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ولطيفاً نهاراً و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الخميس من شدة سرعة الرياح. التزحلق على الطرقات. تدني مدى الرؤية الأفقية. الانخفاض الحاد على درجات الحرارة.