سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، يبحث المواطنون في جمهورية مصر العربية عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وخاصة في ظل الأحداث العالمية المتصاعدة والمتسارعة، وذلك بعد أزمة روسيا وأوكرانيا التي ألقت بظلالها على أسعار العملات والسلع على المستوى العالمي، لهذا يتخوف المصريون من هبوط على الأسعار، وخاصة التجار والمستثمرين منهم، وأصحاب شركات ومكاتب الصرافة، كما أن أسعار صرف العملات تختلف من مكان لآخر، فصرفها في السوق السوداء يختلف عن أسعار البنوك والشركات الحكومية والمرخصة من وزارة الاقتصاد والجهات ذات العلاقة.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 2 مارس 2022

ولأهمية أسعار العملات في جمهورية مصر العربية، يبحث المواطنون في ذلك البلد عن سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، لأن أهم أركان أي دولة يعتمد على قوة اقتصادها، فالاقتصاد الضعيف يخلف دولة ضعيفة، لهذا تتجه أنظار المصريون مطلع كل صباح نحو شاشات البورصة والتداول المالي، للاطلاع على سعر العملات الرئيسية في مصر وخاصة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، لهذا ينشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" على مدار الساعة أسعار العملات عبر موقعه الإلكتروني، لتعم الفائدة على الجميع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

ويعاني أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية من الفقر المدقع، إذ يبلغ عدد سكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة، ويدخل الاقتصاد المصري مرحلة مختلفة، مع بدء الحكومة تطبيق قواعد الاستيراد الجديدة، والتي أثارت حالة من الجدل، كما أن مصر عملت على رفع رسم عبور السفت عبر قناة السويس في خطوة منها لزيادة الدخل على خزينتها.

سعر للدولار في مصر

وجاء متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفق بيانات البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي.

فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

سعر اليورو والجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في مصر

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.52 جنيه للشراء، و17.64 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.98 جنيه للشراء، و21.11 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.99 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع.