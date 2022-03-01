ارتفع سعر جرام الذهب في تونس الأربعاء 2 مارس 2022، متأثرة بصعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم في تونس

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في تونس، خلال التعاملات المسائية اليوم، 179.40 دينار (61.62 دولار).

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 في تونس (الأكثر تداولًا في الأسواق)، مساء تعاملات اليوم، إلى 156.98 دينار (53.92 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مساء تعاملات اليوم في تونس، نحو 134.55 دينار (46.21 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في تونس، زاد سعر جرام الذهب عيار 14، إلى نحو 104.65 دينار (35.94 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في تونس

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في تونس، خلال التعاملات المسائية إلى نحو 5.579 ألف دينار (1916 دولارا).

كما زاد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) مساء تعاملات اليوم في تونس، إلى نحو 1256 دينارًا (431.33 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب نحو 10 دولارات في تعاملات اليوم الأربعاء بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا دون إحراز أي تقدم.

وأنهى مسؤولون روس وأوكرانيون الجولة الأولى من محادثات وقف إطلاق النار، خلال الليل، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى قرار، إذ عاد المسؤولون إلى عواصمهم لإجراء مزيد من المشاورات، ما يشير إلى أن حل النزاع ليس وشيكًا.

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم شهر أبريل/نيسان- بنحو 0.54%؛ ما يعادل 10.30 دولارًا، ليصل إلى مستوى 1911 دولارًا للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.14%، ليصل إلى 1911.64 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب، الذي غالبًا ما يُستخدم باعتباره مخزونًا آمنًا للقيمة خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي- بنحو 6.5% في فبراير/شباط، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في 18 شهرًا عند 1973.96 دولارًا في الأسبوع الماضي.