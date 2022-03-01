سعر الدولار واليورو اليوم في ليبيا الأربعاء 2 مارس 2022

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 مارس 2022.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الإثنين.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.922دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.46 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.55 دينار.

أسعار العملات العربية اليوم في ليبيا:

من العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.65.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.

السعر الرسمي للدولار اليوم في ليبيا:

سجل متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.5982 دينار.

وسجل سعر صرف اليورو 5.172 دينار والجنيه الاسترليني 6.2113 دينار.

أسعار الذهب والفضة اليوم بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 220.5 دينار.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 256.58 دينار.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 292.6 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.45 دينار .

يأتي ذلك، فيما يواصل مجلس النواب الليبي جلساته لاستكمال منح الثقة للحكومة فتحي باشاغا لقيادة البلاد إلى الاستقرار.

وأعلن مجلس النواب الليبي تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا ليوم آخر لإجراء تعديلات.

وأكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، الإثنين، تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مخصصة لعرض ومنح الثقة للحكومة المقدمة من رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا.

وأرجع بليحق في بيان له اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، التأجيل لعدم اكتمال المشاورات حول التشكيلة الوزارية للحكومة.

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف من مجلس النواب، أعلن هو الآخر، أن فتحي باشاغا بصدد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية، لتعرض على مجلس النواب غدًا لنيل الثقة.