الخارجية: إجلاء نحو 111 طالباً ومواطناً فلسطينياً من أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022، إجلاء ما يزيد عن 111 طالبًا ومواطنًا فلسطينيا من أوكرانيا منذ يوم أمس وحتى الآن.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، "إن عملية إجلاء أعداد إضافية من طلبتنا وأبناء جاليتنا في أوكرانيا متواصلة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن عدد الذين تم إجلاؤهم منذ الأمس وحتى الآن 111 بين طالب ومواطن، منهم 38 مواطنًا وطالبًا إلى بولندا، بمن فيهم طلبة من القدس المحتلة، و31 إلى سلوفاكيا وصولًا إلى المجر، و42 إلى رومانيا".

وأضاف الديك في بيان: "أنه تم إجلاء أعدادًا أخرى إضافية من أوكرانيا، واستطاعت العبور الى الدول المجاورة، وتوجهت بترتيبات ذاتية مع أقاربها إلى عدد من الدول الأوروبية".

ولفت إلى أن سفارات "فلسطين في الدول المجاورة لأوكرانيا تشرف على تأمين وجبات ومواصلات وإقامة مؤقتة لهذه الأعداد من الطلبة والمواطنين، مشيرًا إلى أن خلية الأزمة الأساسية في أوكرانيا ما زالت تواجه مشكلة في إجلاء عدد من طلبتنا ومواطنينا من بعض المدن بسبب عدم وجود ممر آمن لخروجهم حتى اللحظة، كما هو الحال في مدينة سومي، والعمل جار من أجل تأمين ممر آمن لإجلائهم".

وأوضح، أن خلية الأزمة تتابع عملية إجلاء عدد قليل من الطلبة الموجودين في مناطق ريفية بعيدة يصعب الوصول إليها لأسباب مختلفة، وستتابع عملها من أجل حل مشكلتهم وتأمين إجلائهم بسلام.

وأكد الديك، أن خلايا الأزمة المُشكّلة تواصل عملها لتأمين إجلاء جميع الذين يرغبون بمغادرة أوكرانيا، وكذلك متابعتها الحثيثة على مدار الساعة لضمان سلامة طلبتنا وجاليتنا المتواجدين في أوكرانيا، متمنيًا لجاليتنا وطلبتنا السلامة.