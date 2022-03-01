سعر الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 2 مارس 2022

شهد سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، بالتزامن مع صعود في أسعار الذهب عالمياً، مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، 93.191 ألف ليرة (61.65 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 81.544 ألف ليرة (53.95 دولار).

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، في تعاملات اليوم، إلى نحو 69.895 ألف ليرة (46.24 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 54.362 ألف ليرة (35.96 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وارتفع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، خلال التعاملات المسائية اليوم، إلى مستوى 2.898 مليون ليرة (1917 دولارًا).

كما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 652.354 ألف ليرة (431.58 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.7% إلى 1،921.90 دولار للأوقية (الأونصة).

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 1.2% إلى 1923.30 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في "أكتيفتريدز": "يعكس الذهب استمرار ارتفاع حالة الضبابية بشدة في الأسواق المالية بسبب المخاطر الجيو-استراتيجية التي تشكلها الأحداث في أوكرانيا".

وارتفع الذهب، الذي يعتبر مخزنا آمنا للقيمة خلال حالة عدم اليقين السياسي والمالي، بنسبة 6.5 % في فبراير/ شباط الماضي، وسجل أعلى مستوى في 18 شهرا عند 1973.96 دولار في الأسبوع الماضي.