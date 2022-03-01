القيادي نصار: جنين هي رأس الحربة والمقاومة ستبقى مشتعلة حتى زوال الاحتلال

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في طولكرم الشيخ نظير نصار، مساء اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022، أن مدينة جنين هي رأس الحربة، كما غزة في خاصرة المشروع الاستعماري "الإسرائيلي"، مشددا على أن المقاومة ستبقى مشتعلة حتى زوال المحتل.

وقال القيادي نصار: "آن الآوان للسلطة أن تعود لحضن شعبها الدافئ والتوحد على خيار الوحدة والمقاومة".

ووجه رسالة لحركة فتح قائلا: "أقول لأبناء حركة فتح أبناء أبا عمار وأبا جهاد وكل فصائل المقاومة لن تقوم لنا قائمة ولن نسترد كرامتنا ولن نسترد أقصانا وأسرانا إلا بمقاومة الاحتلال".

وأضاف: "أقول للشرفاء في الأجهزة الأمنية استشعروا أقوال قادتكم أبو عمار وأبو جهاد وأبو إياد وسعد صايل ورائد الكرمي".

وأشار إلى أن "الاعتقالات لن تُضعف صفنا ولن تنال من عزيمتنا ومن يظن أن الشهادة تُربكنا فهو مخطأ وهي أسمى أمانينا"، مطالبا كل الفصائل الفلسطينية بتشكيل جبهة قوية ضد مسار التسوية والانقسام والاجتماع على خيار المقاومة.

ووجه كلمة لكتيبة جنين قائلا: "كل التحية لكتيبة جنين وأُؤكد أن كرة اللهب ستحرق كل المتخاذلين والمتآمرين والمطبعين".

وشهدت عمليات إطلاق النار خلال الساعات والايام الماضية، ارتفاعاً، رداً على اعتداءات الاحتلال وقطعان مستوطنين ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وخاصة في مدن الضفة، فقد أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين، أمس الإثنين، مسؤوليتها عن استهداف قوات الاحتلال قرب حاجز الجملة، كما وقع اشتباك أخر فجر اليوم في مدينة جنين أسفر عن استشهاد أحد مجاهدي كتيبة جنين وإصابة جنديين "إسرائيليين"، اثناء محاولة الاحتلال اقتحام المدينة.