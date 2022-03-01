أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الأربعاء 2 مارس/آذار 2022

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، ارتفاعاً في السوق المالي، بالتزامن مع صعود في أسعار الذهب عالمياً، مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم داخل الأسواق المحلية، 154.783 ألف ليرة (61.62 دولار).

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى 135.438 ألف ليرة (53.92 دولار).

كما صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا في تعاملات اليوم، إلى نحو 116.089 ألف ليرة (46.21 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم داخل الأسواق المحلية، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 90.290 ألف ليرة (35.94 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وارتفع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية داخل الأسواق المحلية، إلى مستوى 4.813 مليون ليرة (1916 دولارا).

كما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1.083 مليون ليرة (431.33 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.7% إلى 1،921.90 دولار للأوقية (الأونصة).

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 1.2% إلى 1923.30 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في "أكتيفتريدز": "يعكس الذهب استمرار ارتفاع حالة الضبابية بشدة في الأسواق المالية بسبب المخاطر الجيو-استراتيجية التي تشكلها الأحداث في أوكرانيا".

وارتفع الذهب، الذي يعتبر مخزنا آمنا للقيمة خلال حالة عدم اليقين السياسي والمالي، بنسبة 6.5 % في فبراير/ شباط الماضي، وسجل أعلى مستوى في 18 شهرا عند 1973.96 دولار في الأسبوع الماضي.