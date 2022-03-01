سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، يتسارع المواطنون في سوريا للبحث عن سعر صرف الدولار مقابل عملتهم الوطنية الليرة السورية، وخاصة في ظل الأحداث والأزمة المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، والتي قد تؤثر على أسعار العملات الأجنبية، وعلى أسعار النفط والسلع وخاصة القمح والدقيق، كونهما يعدان أكبر مصدرتان للقمح في العالم، فسعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي يشهد انخفاضا ملحوظا منذ فترة طويلة، فالسوريون يريدون الاطمئنان على مدخراتهم وتجارتهم وهو ما يجعلهم يطلعون على أسعار العملات بشكل دوري ويومي.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 2 مارس 2022

ويبحث السوريون مطلع كل صباح عن سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، فهم يعتبرون الاطلاع على سعر العملات الأجنبية الرئيسية وخاصة الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية أمر غاية في الأهمية وعلى وجه الخصوص أصحاب مكاتب وشركات الصرافة والتجار والمصدرين، ومدخري العملات، وخاصة في ظل تصاعد الأحداث العالمية، التي تنعكس على كل ما يتعلق بأسعار العملات والسلع على المستوى العالمي، وتحرص وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية بشكل يومي.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء

ويتعرض الاقتصاد السوري لانهيارات كبيرة، بفعل الأحداث التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، والتي خلفت مئات الآلاف من القتلى وتهجير وهدم منازل الملايين، وهو ما دفع الملايين للهجرة واللجوء في الدول العربية والأجنبية، هربا من جحيم الحرب في تلك المنطقة.

واعتمد البرلمان السوري نهاية 2021 موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 بنحو 13.3 تريليون ليرة، أي ما يعادل قرابة 5.3 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدّد عند 2512 ليرة مقابل الدولار.

وأقرت الحكومة السورية مطلع العام الجاري خطة الدعم والتي استبعد منها حوالي 550 ألف شخص طالت الكثير من موظفي الدولة بسبب امتلاك سيارة، ثم أعيد في نهاية الأسبوع أكثر من 200 ألف شخص لمظلة الدعم.

وسجل سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 2 مارس 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3670 ليرة للشراء، 3705 ليرات للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم الأربعاء في سوريا

وانخفض سعر اليورو في سوريا اليوم، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 4111 ليرة للشراء، 4155 ليرة للبيع.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم الأربعاء، خلال مستهل تعاملات اليوم، ليسجل نحو 4913 ليرة للشراء، 4970 ليرة للبيع.