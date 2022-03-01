بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

يستعد فريق انتر ميلان، الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022، لخوض مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه فريق ميلان على أستاد سان سيرو "جيوزيبي مياتزا".

هذا ويلعب الفريقان المباراة على ارضية ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي من مباريات مسابقة كاس ايطاليا.

ويأمل كلا الفريقين لخوض مباراة قوية تليق بقيمة الفريقيين وكذلك تليق بتاريخ وعراقة البطولة الايطالية.

ويدخل كلا الفريقين المباراة بدافع الانتصار في المباراة لضمان التأهل والمشاركة في الدور القادم من البطولة.

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