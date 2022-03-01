أسعار العملات الرقمية: البيتكوين تقفز مع الحرب الروسية

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 1/3/2022، ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.91 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 11.53% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 43.03%، ما يعادل ارتفاع قدره 1.06% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 14.44% لتسجل نحو 43,404 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 11.81% لتسجل نحو 2,918 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 11.95% لتسجل نحو 405 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.03% لتسجل نحو 0.9996 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 7.31% لتسجل نحو 0.7744 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 22.38% لتسجل نحو 88 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 11.25% لتسجل نحو 0.9666 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 11.22% لتسجل نحو 96 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 18.19% لتسجل نحو 86 دولار.

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