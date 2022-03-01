تقرير جنين.. عنوان المقاومة وثأر الاحتلال منذ سنوات وسط خشية من الاستفراد بمقاوميها

ترتفع وتيرة المقاومة المُسلحة في مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو ما بدا واضحاً خلال الأيام الحالية، إذ تسعى كتيبة جنين لإلحاق الخسائر تلو الأخرى بصفوف جنود الاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك رداُ على الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في كل مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وذلك تزامناً مع تهديد العائلات الفلسطينية بالطرد من حي الشيخ جراح، وارتفاع وتيرة الاستيطان بالضفة، واغتيال المقاومين في وضح النهار.

مخيم جنين يمتلك تاريخاً طويلاً من المواجهات مع جيش الاحتلال التي بلغت ذروتها في عام 2002 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وهو ما كبد الاحتلال خسائر كبيرة على الرغم من ضيق مساحته، إلا الجيش يلقى مقاومة شرسة كلما حاول اقتحامه أو محاصرته، فهل يسعى الاحتلال للانتقام من جنين ومخيمها والتفرد بمقاومته؟ وهل سنشهد انتفاضة جديدة تعم جميع محافظات الضفة والقدس؟

الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، يرى أن الاحتلال "الإسرائيلي" للانتقام والاستفراد من الفلسطيني، أينما وجد، وكون جنين أنها تشكل قلعة لمقاومة المحتل، فهو بكل تأكيد يحاول استهداف والاستفراد بالمدينة ومخيمها وأهلها، في محاولة منه للانتقام من مقاومتها التي كبدته خسائر فادحة من عشرات السنوات، وكذلك مع ارتفاع وتيرتها في الآونة الأخيرة، والتي تثير تخوفات وهلع وقلق العدو.

وقال الصواف في حديث لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية:"إن الاحتلال يسعى للتخلص لكل الذين يحاولون ردعه عن تنفي مشروعه الإرهابي التمددي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فهو حاول الاستفراد بأهل نابلس، وجنين، وبيت لحم، فهو لا يفرق بين محافظة وأخرى، ويُعادي ويقتل كل فلسطيني ويحاول طرده من أرضه والاستيلاء عليها، لهذا يسعى جاهدا لطرد أهالي الشيخ جراح، وضم تلك الأراضي لمستوطنيه.

تمدد المقاومة سيضع الاحتلال بورطة

وأضاف: "الاحتلال يدرك جيدا أن اشتداد وارتفاع وتيرة المقاومة في جنين، فإنها ستمتد إلى كل محافظات الضفة الغربية، والقدس وقطاع غزة، والداخل المحتل، وسيجد نفسه في ورطة لا يُحسد عليها، فهو يحرص على الانتقام لذاته وملاحقة المقاومة التي تؤرقه ليلا نهارا، ليستفرد بجميع أراضي الضفة دون أن يحرك أحدا ساكنا".

وطالب، الكاتب والمحلل السياسي، الفلسطينيين جميعا بعدم إعطاء الفرصة للاحتلال لكي يتشفى بالمقاومين ويغتالهم، لذلك علينا تشكيل درعا قويا لحمايتهم من غدر الاحتلال ومعاونيه، فهم أمل فلسطيني في تحرير أرضها من دنس الصهيونية.

تشكيل درع حماية للمقاومة

وتابع: "عندما يحمل المقاوم السلاح، عليه أن يعي جيدا أن لديه هدف يريد تحقيقه، وخاصة في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها مدن الضفة بشكل عام، وجنين خاصة، وملاحقة الاحتلال وأجهزة أمن السلطة للمقاومين واعتقالهم، علينا نحن أن نشكل لهم حصنا منيعا، لتفادي اعتقالهم.

"هناك بعض المؤشرات التي تقول إن الضفة الغربية على فوهة بركان، وإذا انفجرت في جنين، فإنها ستنفجر في نابلس والخليل، والقدس، فهذه شرارة ستولد شعلة كبيرة، وهو أمر يخشاه الاحتلال ومعاونيه"، وفق الصواف.

انتفاضة مسلحة

وتوقع، أن تشهد محافظات الضفة انتفاضة ليست شعبية فقط، بل يمكن أن تتطور إلى انتفاضة مسلحة بأشكل مختلفة، داعيا الجميع لحماية ظهر المقاومة، والوقوف سدا منيعا للمقاومين في كل الأراضي الفلسطينية، وتقديم كل الدعم لهم، لكي يشعرون أن ظهورهم محمية من أبناء جلدتهم، فهو أمر يُشعرهم بالأمان".

حالة غليان في الضفة

الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، اتفق مع الصواف على أن الضفة تشهد حالة من الغليان بسبب التصعيد الإسرائيلي على جنين والمدن المحتلة، وقد تتجه لأكثر من مواجهات فردية، وربما تتصاعد وتيرها لمواجهة كبيرة.

الدم يطلب الدم

وأشار عبدو في حديث لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى أن التغول الإسرائيلي على جنين ومخيمها ومواطنيها سيزيد من المقاومة ويرفع من وتيرتها، كون "الدم يطلب الدم"، وما يحصل في بيت لحم وجنين والضفة المحتلة، سيؤجج نار المواجهات والانتفاضة بالضفة، وسيقود إلى حالة من الغليان والانفجار.

ودعا عبدو، المقاومين إلى أخذ أقصى درجات اليقظة والاستعداد الكامل لمواجهة المحتل ومساعديه، والمستعربين، وخاصة أنهم يسعون لاختراق صفوف المدنيين بلباس مدني، لمحاولة الوصول إلى المقاومين واغتيالهم.

وشهدت عمليات إطلاق النار خلال الساعات والايام الماضية، ارتفاعاً، رداً على اعتداءات الاحتلال وقطعان مستوطنين ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وخاصة في مدن الضفة، فقد أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين، أمس الإثنين، مسؤوليتها عن استهداف قوات الاحتلال قرب حاجز الجملة، كما وقع اشتباك أخر فجر اليوم في مدينة جنين أسفر عن استشهاد أحد مجاهدي كتيبة جنين وإصابة جنديين "إسرائيليين"، اثناء محاولة الاحتلال اقتحام المدينة.

جنين عنوان المقاومة

من جهته، قال القيادي المحرر والأكاديمي بسام أبو عكر: "إن جنين ومخيمها عنوان للمقاومة والشرف والشهادة، تأبى إلا أن تكون في مقدمة السالكين، والعارجين إلى الله في يوم إسراء رسوله من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى ومعراجه إلى السماء، في درب الشهادة الطويل والصعود نحو النصر والتحرير".

وشدد أبو عكر في تصريحات صحفية، على أن جنين المقاومة ومخيمها البطل هي البوصلة واتجاهها، وهي لم تحرف البوصلة باتجاه الوطن ووجهة الصراع الحقيقية والمركزية.

جنين صوبت البوصلة نحو وجهتها الحقيقية

وأشار إلى جنين صوبت البوصلة نحو وجهتها الحقيقية، بعد أن حاول الاحتلال وبالتنسيق مع أعوانه أن يجعلوا الفلسطيني يقتل أخيه الفلسطيني ويحرفوا البوصلة عن قصد لجعل الدم الفلسطيني مباح من جانب الاخ ضد أخيه.

وأضاف: "اليوم جنين ومخيمها تقول بأعلى الصوت أننا بخير. فكل التحية والسلام لهذه المدينة التي تكبر كل يوم وتتعملق بأبنائها الأبرار، وبدمائهم الزكية والطاهرة".

وختم تصريحاته بالقول: "المجد والخلود للشهيد البطل عبد الله الحصري. والمجد والخلود للشهيد البطل شادي نجم، المجد كل المجد لسلاح المقاومة الشريف في جنين المقاومة ومخيمها البطل".