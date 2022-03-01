ارتفاع أسعار القمح بالحد الأقصى لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار العقود الآجلة للقمح ارتفاعها بأقصى حد لها لليوم الثاني على التوالي، ليستمر ارتفاع الأسعار ظل المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود مغلقة بسبب الحرب، في الوقت الذي تتعرض فيه السفن للقصف، إلى جانب تعليق الصفقات الجديدة لشراء القمح من روسيا. كما أن بعض البنوك قلصت تمويلاتها للصفقات التجارية المرتبطة بكل من أوكرانيا وروسيا، في الوقت الذي كثفت فيه حكومات الدول الغربية عقوباتها على روسيا.

وارتفع سعر القمح الأحمر المرن القياسي للسوق العالمية في تعاملات بورصة شيكاغو بمقدار 50 سنت للبوشل وهو الحد الأقصى اليومي المسموح به لارتفاع الأسعار لتصل 84ر9 دولار للبوشل وهو أعلى مستوى لها منذ 2008 ويزيد بنسبة 27% عن مستواه في بداية العام الحالي.

كما تجاوز سعر القمح الأحمر الصلب مستوى 10 دولارات للبوشل، واقترب سعر القمح المطحون في بورصة باريس للسلع من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفع سعر الذرة بنسبة 22% سنويا تقريبا ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أيار/مايو الماضي. وارتفع سعر عقود تسليم أيار/مايو المقبل بالحد الأقصى المسموح به في بورصة شيكاغو اليوم. وتعتبر أوكرانيا من أكبر مصدري الذرة في العالم، في حين تعتمد الصين والاتحاد الأوروبي على إنتاج أوكرانيا من هذه السلعة.