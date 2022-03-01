الجهاد يُشارك في وقفة للأسرى برام الله ويدعو للتضامن معهم

شاركت حركة الجهاد الإسلامي في الوقفة التي دعت لها فصائل العمل الوطني الإسلامي ومؤسسة الأسرى، إسناداً للأسرى في سجون الاحتلال على دوار المنارة برام الله بالضفة المحتلة.

وقال الأستاذ سعيد النخلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي:" إن الأسرى بحاجة إلى مزيد من الدعم والإسناد، في ظل معاناتهم المستمرة، والتعدي على منجزاتهم، والزج بقياداتهم في زنازين العزل الانفرادي، وتغول إدارة السجون وحشد وحدات القمع لاقتحام الاقسام ومعاقبتهم."

وأضاف نخلة:"أمام هذا التغول ما زالت حركة الشارع والمؤسسات الحقوقية، بحاجة إلى أيام غضب حقيقية، داعياً القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات حقوق الإنسان والأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم، للمشاركة في رسالة الأسرى وأنهم يستحقون الوقوف معهم."

بدوره، أكد القيادي في الحركة أحمد نصر، أنه في خضم ما يتعرض له الأسرى من معركة شرسة مع السجان، فإنه يتوجب على الجميع التحرك الفاعل لنصرة الأسرى والتضامن معهم.

وطالب نصر، بأن يكون هناك فعل حقيقي للانتصار للأسرى والشهداء والقدس، وبرنامج وطني يستند إلى المواجهة واستنزاف الاحتلال على خطوط التماس.

واعتبر القيادي نصر، أن ما حصل في جنين نذير خطر بأن الاحتلال يريد أن يقضى على حالة المقاومة، داعياً إلى وحدة الصف وتوحيد الجهود لصد المؤامرات الصهيونية.

وأكد على ضرورة العمل على مشاغلة العدو وعدم التفرد بالمناطق مثل جنين أو القدس، مشيراً إلى وجوب أن تكون وحدات عمل ميداني في المناطق كافة، لاستمرار جذوة الصراع.