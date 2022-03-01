شاهد مباراة الأهلي وفاركو بالدوي المصري

يواجه فريق الأهلي نظيره فاركو في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة تعد الأولى في تاريخ الناديين بالمسابقة، وستقام على استاد الإسكندرية.

وتنطلق مباراة الأهلي وفاركو في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلي لاعبيه بمصالحة جماهيرهم عقب الخسارة من صن داونز للخروج بنقاط المباراة كاملة، وكذلك للعودة إلى صدارة جدول الدوري من جديد على حساب بيراميدز، ويتواصل غياب بدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي ومحمود متولي عن الأهلي أمام فاركو للإصابة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز في 7 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف فيما يحتل فاركو المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 15 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في خمسة لقاءات وخسر مثلهم ولم يحقق نتيجة التعادل، وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

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