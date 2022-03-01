الشتاء لم ينته: الراصد الجوي يوضح تفاصيل منخفض جوي قادم الخميس

من المتوقع أن يعود المنخفض الجوي يوم الخميس المقبل، حيث سيكون سريعاً وبارداً جداً.

ووفقاً للراصد الجوي قصي حلايقة فالمنخفض الجوي السريع، ترافقه أمطار متقطعة ورياح قوية، وعاصفاً ومغبراً أحياناً خاصة فوق المناطق الجنوبية.

كما سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا .

أما غداً الأربعاء، فذكرت دائرة الأرصاد الجوية، فسيكون هناك كتلة هوائية دافئة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم دافئا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويتوقع خلال ساعات الليل سقوط امطار متفرقة فوق المناطق الشمالية ، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول ليلا الى جنوبية غربية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة و تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .