بث مباشر مباراة انتر ميلان وميلان اليوم، يبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن رابط لمشاهدة مباراة إي سي ميلان وانتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطالية، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022، على معلب سان سيرو جيوزيبي مياتزا، إذ يهدف الفريقان إلى الفوز في المباراة التي ستكون بمثابة ملحمة كروية بين غريمين تقليديين منذ عشرات السنوات، كون هذه المباراة مهمة للعبور إلى المباراة النهائية وحصد اللقب المحلي في إيطاليا، والذي يعد من أهم البطولات في ذلك البلد الأوروبي.

بث مباشر مباراة انتر ميلان وميلان اليوم

ويحرص الفريقان على تقديم مباراة قوية، فكلاهما يحرص على الفوز في المباراة لإسعاد الجماهير، لهذا يبحث عشان كرة القدم الإيطالية ومحبو الفريقين عن رابط بث مباشر مباراة انتر ميلان وميلان اليوم، فهي مباراة بين فريقين كبيرين في إيطاليا، يتنافسان أيضا على حصد بطولة الدوري الإيطالي، كما شاركا في بطولة دوري أبطال أوروبا، من جهتها تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، رابط بث مباشر لمشاهدة المباراة، فور انطلاقها وحتى صفارة النهاية، بجودة عالية، ودون أي مشكلة تطرأ على بث المباراة، فنحن نحرص على تلبية رغبات متابعينا أينما كانوا.

رابط مشاهدة مباراة انتر ميلان وميلان

ويعد الفريقان إثنان من أقوى الفرق الإيطالية، بل حتى على الصعيد الأوروبي بشكل عام، إذ أنهما حصدا دوري أبطال أوروبا، فنادي ميلان حصد البطولة الأوروبية الأغلى 7 مرات في تاريخه، أما الانتر فحصدها مرتين في تاريخه، كان آخرها عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما تغلب على نادي بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد، جاءا بتوقيع الأرجنتيني دييغو ميليتو.

التشكيلة المتوقعة للفريقين في نصف نهائي كأس إيطالية تأتي على النحو التالي: -

تشكيلة نادي ميلان المتوقعة للديربي

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: ثير هيرنانديز، رومانيولي، توموري، دافيد كالابريا.

خط الوسط: ساندرو تونالي، فرانك كيسي، ميسياس.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رافائيل لياو، أوليفييه جيرو.

أما تشكيلة انتر ميلان من المتوقع أن يدخل بها المدرب ستكون على النحو التالي: -

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: باستوني – دي فري – دامبروزيو

خط الوسط: بيريسيتش- هاكان – بروزوفيتش – فيدال- دومفريس

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، دجيكو

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