كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي وفاركو الآن اليوم الثلاثاء 1-3-2022 في الدوري المصري || يلا شوت مشاهدة مباراة فاركو ضد الاهلي على On time sports

بث مباشر مباراة الأهلي ضد فاركو اليوم الثلاثاء الموافق 1-3-2022 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز حيث يستعد الفريقين المصريين بكل قوة وحماسة شديدة لخوض هذه المباراة التي تجمع فاركو ضد الأهلي ، ونشير لكم إلى أن فريق الأهلي وصافة يحتل جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد فاركو في المركز السابع بـ 15 نقطة ، وهو ما يدفعه إلى افتتاح تسجيل الأهداف في بداية الشوط الأول ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايضًا التشكيلة المتوقعة للفريقين من تردد القناة الناقلة ، حيث يستضيف استاد الإسكندرية هذه مباراة الأهلي ، وفي خبر صادم على الجمهور المصري والعربي فقد قرر الجهاز الفني التابع لنادي الأهلي خلال الساعات الماضية عدم مشاركة اللاعب ياسر إبراهيم بسبب وجود آلام في العضلة الخلفية اثناء مباراته مع صن دوانز الأسبوع الماضي، في أي تدريبات جماعية لحين التأكد من سلامته.

وبمجرد الانتهاء من قراءة هذه المقالة ستتمكون من مشاهدة مباراة الأهلي ضد فاركو بث مباشر على موقع يلا شوت وقناة أون تايم سبورت وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة الأكبر محليًا ، كما ونشير لكم إلى ان فريق فاركو يدخل هذه المباراة وهو صاحب المركز السابع من ترتيب الجدول بعدد نقاط 15 جمعهم من خلال 10 مباريات محققاً الفوز خلال 5 مباريات والخسارة في خمسة مباريات أيضاً. وعن تفاصيلها فهي على النحو التالي:

بث مباشر مباراة الأهلي وفاركو اليوم

ومن المقرر ان تنطلق مباراة الأهلي ضد فاركو الثامنة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث سيعلق على المباراة المعلق الرياضي بلال علام ، وهو ما يضفي رونقًا جميلةً على المباراة في الدوري المصري 2022 . مشاهدة على يلا شوت هنا

على يلا شوت مباراة الأهلي ضد فاركو بث مباشر اليوم

ومن المقرر ان تكون تشكيلة فريق الأهلي أمام فاركو في مباراة اليوم ، إذ تضم قائمة اللاعبين التشكيلة التالية: وفي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. كما تضم اللاعبين هم : رامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير، ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأليو ديانج. والجدير بالذكر أن النادي الأهلي له مباراتين مؤجلة من بطولة الدوري المصري

On time sports بث مباشر مباراة فاركو ضد الأهلي الآن

كما وضعنا لكم في نهاية السطور تردد قناة اون تايم سبورت ، لمشاهدة مباراة الأهلي أمام فاركو ، وهو التالي: تردد القناة 11861 ، معامل الاستقطاب رأسي، معامل الترميز27500، معامل تصحيح الخطأ6/5.