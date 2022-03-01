القيادي الأخرس: رسالة الشهداء أن شعبنا سيبقى ثابتاً وسيموت واقفاً ولن يركع

أكد القيادي المحرر ماهر الأخرس، اليوم الثلاثاء 1/3/2022، أن رسالة الشهداء هي أن شعبنا سيبقى ثابتاً وسيموت واقفاً ولن يركع.

وقال الأخرس، تعقيباً على استشهاد المجاهدين في جنين: "هذا ما نتوقعه من الاحتلال لا ننتظر منه أي سلام ولا العيش في أمان، فهذا الاحتلال تعود أن لا يرضى العيش للفلسطيني على أرضه."

وأضاف:"هذا الاحتلال يريد إخراجنا من أرضنا، ورسالة الشهداء أننا سنبقى ثابتين ونموت واقفين ولن نركع."

وأكد الأخرس، أن جنين تبعث برسالة لهذا الاحتلال أننا شبعنا سيضحي بالغالي والنفيس، حتى ينال حريته وتحرير أرضه".

وكان الشاب عمار أبو عفيفة، ارتقى اليوم برصاص قوات الاحتلال "الاسرائيلي" في مدينة بيت لحم .

فيما ارتقى الشهيدان عبد الله الحصري وشادي نجم الذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال التي حاولت اقتحام جنين الليلة الماضية.