بث مباشر مباراة الأهلي وفاركو اليوم بالدوري المصري، ينتظر عشاق الكرة المصرية في جمهورية مصر العربية والعالم العربي مباراة الأهلي وفاركو الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز، إذ يسعى الفريقان إلى الفوز في المباراة وحصد النقاط الثلاث، إذ يمتلك النادي الأهلي في رصيده 22 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز المُتصدر وإن كان للفريق الأحمر مباراة مؤجلة، قد تجعله يتصدر المنافسة في حال الفوز بها.

بث مباشر مباراة الأهلي وفاركو اليوم بالدوري المصري

ويبحث محبو كرة القدم المصرية عن بث مباشر مباراة الأهلي وفاركو اليوم بالدوري المصري، فللفريق الأحمر متابعين ومشجعين من جميع أنحاء العالم، إذ لا يمكن أن تجد في بلد عربي إلا ويشجع منه الآلاف النادي الأهلي، لهذه الأسباب يحرص فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر لكم رابط لمشاهدة هذه المباراة المهمة في الدوري المصري بجودة عالية ودون أي تقطيع على البث، ليضمن لكم مشاهدة ممتعة.

بث مباشر مباراة الأهلي وفاركو اليوم

ويخوض الأهلي مباراة ضد فريق فاركو في ظل وجود غيابات كثيرة ضمن قائمته وهي كل من: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ووليد سليمان وأكرم توفيق وعمار حمدي وبدر بانون وصلاح محسن للإصابة"، فيما تم استبعاد محمد فخري وزياد طارق ومحمد أشرف لأسباب فنية، وعاد للقائمة محمد نصير.

تشكيلة الأهلي ضد فاركو

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اليوم ضد فاركو

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج – محمد مجدي قفشة – حمدي فتحي

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسين الشحات

وتعد هذه المباراة مهمة جدا للنادي الأهلي، حيث يريد الحفاظ على واصافة المسابقة في الدوري المصري، ومع مباراة مؤجلة له، فهو يسعى لاقتناص الصدارة على حساب فريق بيراميدز المتصدر، لهذا سيلعب بكل قوته وطاقته، وسيحاول بأقصى طاقته حصد النقاط الثلاث، ليكون له فرصة أكبر لصدارة الدوري.

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