المكسيك: لن ننضم إلى العقوبات المفروضة ضد روسيا

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن بلاده لن تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، لضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الحكومات.

وقال: "لن نتخذ أي إجراءات عقابية من النوع الاقتصادي، لأننا نريد الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الحكومات".

من جهته، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن "الاتحاد الأوروبي سيشن حربا اقتصادية شاملة ضد روسيا".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ستؤثر على 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة".