الاحتلال يعتقل طفلين من بلدة يعبد غرب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء، طفلين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين .

وقالت مصادر محلية :" إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الطفلين عمر محمود صادق أبو بكر (14 عاما)، وعمار محمد أسعد أبو بكر (15 عاما).

وأوضحت أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المدارس وحي الملول بالبلدة، أطلقت خلاله الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق

كما احتجز جنود الاحتلال الفتى عبد الله جمال أبو بكر (16 عاما) وحققوا معه ميدانيا لساعات، قبل الإفراج عنه.