بالصور استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب مدخل بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

استشهد مساء اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال "الاسرائيلي" في مدينة بيت لحم .

وقالت مصادر محلية "إن قوات الاحتلال المتمركزة قرب مدخل بلدة بيت فجار في مدينة بيت لحم اطلقت الرصاص تجاه عدد من الشبان، أسفرت عن إصابة أحدهم بشكل مباشر في الرأس، عملت جنود الاحتلال على نقله بسيارة إسعاف "إسرائيلية".

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينة أن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها عن ارتقاء الشاب عمار شفيق أبو عفيفة ،من مخيم العروب، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب بيت فجار.

وفيما يلي صورة تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للشهيد للحظة اصابته برصاص الاحتلال:









