بالفيديو: مرتضى منصور يتحدى نجم الأهلي السابق على الهواء

تحدى رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، على الهواء، مدرب حراس النادي الأهلي السابق، أحمد ناجي، على خلفية تصريحات للأخير بشأن رفض العمل معا.

وكان أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، قال إنه لا يفضل إقحام اسمه في ترشيحات العمل في الزمالك رغم مكانته كأحد قطبي الكرة المصرية، مشيرا إلى أن النادي غني بأبنائه القادرين على رفعته.

وقال مرتضى منصور ردا على تصريحات نجم الأهلي السابق قائلا: "أخبرني من فضلك، من في نادي الزمالك تحدث معك، لكي تتولى تدريب حراس مرمى الفريق".

وأضاف: "أرجوك ابتعد عن العروض الاستعراضية على حساب نادي الزمالك، لا يجب أن يحدث ذلك، في السابق من الوارد، لكن الآن في وجودي مستحيل".

وقال مرتضى منصور: "أتحدى أحمد ناجي الشاعر الكبير، صاحب الأشعار (الرديئة) أن يثبت من تحدث معه لتدريب الزمالك، وله مكافأة 10 آلاف جنيه".

وأتم: "أنا منذ البداية تحدثت مع أيمن طاهر ابن الزمالك لتولي تدريب حراس المرمى، لكن أسامة نبيه (مدرب الفريق) هو من طلب أحمد عبدالمقصود مساعدا له".

يذكر أن أسامة نبيه، تولى تدريب الزمالك بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تم فسخ التعاقد معه بالتراضي.