نقابة "سائقي الأجرة" تشيد بتوحيد تسعيرة ترخيص "العمومي"

أكد رئيس نقابة سائقي الأجرة في قطاع غزة رزق خلف، أن نقابته اتفقت مع وزارة النقل والمواصلات على رزمة من التسهيلات للسائقين، من بينها توحيد تسعيرة ترخيص مركبات العمومي ( الديزل والبنزين) وتقديم تسهيلات ومساعدات للسائقين، وتمديد حملة تخفيض الترخيص للملتزمين من غير المستفيدين منها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته النقابة مع وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ برئاسة رزق خلف نقيب السائقين بحضور معين قويدر رئيس قطاع سلطة الترخيص، وخليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام وذلك اليوم في مقر الوزارة.

واستعرض خلف عمل النقابة وخطتها المستقبلية التي تهدف لتطوير قطاع النقل العام، مثمنًا جهود الوزارة في الإعلان عن حملة التخفيضات للسائقين منذ أربعة أشهر والتي خففت عن كاهل السائقين وراعت ظروفهم الصعبة.

ودعا جميع السائقين للاصطفاف خلف نقابتهم في السعي لتحقيق مطالبهم المشروعة، والدفاع عن حقوقهم في المجالات المختلفة.

وأوضح خلف أن التسهيلات تتضمن استيفاء رسوم الترخيص السنوية للمركبات العمومي المؤقت بنوعيها الديزل والبنزين.

وأكد أن توحيد الرسوم أفضل مما كان سابقاً خفض الرسوم على أصحاب العمومي والعمومي الداخلي، لافتا إلى أنها تضمنت أيضا منع تحويل المركبة إلى أصلها خصوصي إلى بعد مرور عام من تاريخ تحويلها إلى عمومي مؤقت.

من جهته، أكيد وكيل الوزارة اللواء أبو شرخ أنهم على أتم الجهوزية لدعم النقابة وتطوير عملها، منوهاً إلى أن الوزارة تدعم أي فكرة تساهم في تطوير قطاع النقل العام.

وقال أبو شرخ، إن أبواب الوزارة مشرعة أمام النقابة وكافة السائقين بما يحقق المصلحة العامة، وأنها تعمل على دعم السائقين الملتزمين وترك الفوضى لتحقيق راحة المواطن.

كما أكد أن وزارته تعمل على تحسين وترتيب قطاع المواصلات مما سيحقق آثار إيجابية كثيرة، مشيرا إلى أن الوزارة تستفيد من صندوق السلامة المرورية في تحسين الطرق والبيئة المرورية في القطاع.