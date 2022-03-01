اتحاد موظفي "الأونروا" يعلن تعليق العمل في مدراس الوكالة غداً الأربعاء

أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، عن تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة الأونروا، يوم غد الأربعاء 2/3/2022.

وقال الاتحاد في بيان له :" إن تعليق العمل في جميع مدارس الوكالة الأونروا ليوم غدٍ الاربعاء سيكون لفترة الصباحية والمسائية والفترات الثلاث ومغادرة المعلمون والأذنة والطلاب في آخر ساعة من الدوام مع توضيح أسباب هذا التعليق للطلاب وأولياء الأمور".

وأضاف :" يبقى أذنة البطالة في عملهم كالمعتاد".

يذكر أن الخطوات التصعيدية التي أعلن عنها الاتحاد جاءت على خلفية، عدم استجابة مدير عمليات الوكالة بغزة توماس وايت، لمطالب الاتحاد والمتمثلة بالشروع في حل قضايا العاملين، خاصة المتعلقة بعقود المياومة وقانون توظيف الأقارب والتأمين والمعاشات وتثبيت عقود المياومة في كل الدوائر، وذلك بما تم التوافق عليه من تثبيت كل الموظفين (اليومي) باستثناء 7.5%.