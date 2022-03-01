داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء 2/3/2022م.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"نسخه عنه:" إن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/11".

وأضافت " أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/9)"، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع أهمية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

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