حماس: اعتقال السلطة المطلوبين للاحتلال جريمة مركّبة وسلوك غير وطني

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن اعتقال أجهزة أمن السلطة الأسرى المحرّرين والمطلوبين للاحتلال جريمة مركّبة وسلوك غير وطني

وقال قاسم في بيان له وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه :" تابعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) بكلّ استنكار واستهجان اقتحام الأجهزة الأمنية التابعة للسّلطة في الضفة الغربية المحتلة، منازل الأسرى والمحرَّرين والمطلوبين للاحتلال، واعتقالها المحرَّر أدهم مرعي من مخيم جنين.

وأضاف :" إنَّنا في حركة حماس، وإذ ندين بشدّة هذا السلوك الأمني المشين في الإقدام على اعتقال أبناء وعوائل المطلوبين لقوَّات الاحتلال، لنعدّه جريمة مركّبة، تتجاوز كلّ الأعراف الوطنية، ولا تخدم سوى الاحتلال الصهيوني في حربه ضدَّ شعبنا ومقاومته.

وأردف :" إنَّ تزامن ملاحقة أجهزة أمن "سلطة أوسلو" للنشطاء والأسرى المحرَّرين، في الوقت الذي يقتحم فيه جيش الاحتلال مخيم جنين ويغتال اثنين من المقاومين، يعكس حجم السّقوط الوطني لهذه الأجهزة، ويكشف مدى بشاعة جريمة التنسيق الأمني في تقديمها خدمة مجانية للاحتلال، في ملاحقة واعتقال أبنائنا الرّافضين لجرائمه، والمدافعين عن أرضهم ومقدساتهم".