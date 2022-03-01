مقاومون يطلقون الرصاص صوب قوات الاحتلال غرب مدينة جنين

اطلق مقاومون الرصاص، عصر اليوم الثلاثاء، صوب قوات الاحتلال "الاسرائيلي" القريبة من جدار الفصل العنصري غرب مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن " إطلاق نار بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة العرقة غرب جنين".

وشهدت عمليات اطلاق النار خلال الساعات والايام الماضية، ارتفاعاً، رداً على اعتداءات الاحتلال وقطعان مستوطنين ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وخاصة في مدن الضفة، فقد أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين، أمس الإثنين، مسؤوليتها عن استهداف قوات الاحتلال قرب حاجز الجملة، كما وقع اشتباك أخر فجر اليوم في مدينة جنين أسفر عن استشهاد أحد مجاهدي كتيبة جنين وإصابة جنديين "إسرائيليين"، اثناء محاولة الاحتلال اقتحام المدينة.