"كورونا فلسطين"..19وفاة و 836 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 14، جنين 31، بيت لحم 19، نابلس 30، طولكرم 20، سلفيت 4، الخليل 15، رام الله والبيرة 26، ضواحي القدس 4، أريحا والأغوار 4، طوباس 1، قطاع غزة 188، مدينة القدس 480".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 30، جنين 40، بيت لحم 170، نابلس 83، طولكرم 160، سلفيت 4، الخليل 50، رام الله والبيرة 150، ضواحي القدس 15، أريحا والأغوار 15، طوباس 50، قطاع غزة 1500، مدينة القدس 570".

وسجلت 9 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة وفاة في مدينة القدس، حالتان في الخليل، 3 حالات في بيت لحم، حالتان في طولكرم، حالتان في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 88 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 155 مريضا، بينهم 30 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.