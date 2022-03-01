سحب تنظيم كأس العالم للكرة الطائرة من روسيا

سحب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء من روسيا تنظيمها بطولة كأس العالم 2022 المقررة بين أغسطس وسبتمبر، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الدولي في بيان: "توصل مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة إلى نتيجة مفادها أنه سيكون من المستحيل التحضير وإقامة بطولة العالم في روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وفقا لذلك، تقرر سحب تنظيم بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال من روسيا".

وأوضح الاتحاد الدولي أن هوية المضيف الجديد ستعلن لاحقا.

ويأتي هذا القرار بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، استبعادهما منتخب روسيا من تصفيات مونديال قطر، وتعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات الدولية.

ولن يتمكن المنتخب الروسي جراء قرارات "الفيفا" واليويفا" من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال "قطر 2022" ضد بولندا، علما بأنه كان سيستضيف الأخيرة في 24 مارس المقبل، كما لن يتمكن منتخب السيدات أيضا من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنجلترا في يوليو المقبل.

وتم أيضا استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديدا من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الألماني في الدور ثمن النهائي.