اندلاع مواجهات عنيفة بين الأسرى ووحدات القمع في سجن "عوفر"

اندلعت ظهر اليوم الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين الأسرى ووحدات القمع في قسم "22" في سجن "عوفر"

وقالت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء :" إن مواجهات عنيفة بين الأسرى ووحدات القمع في قسم "22" في سجن "عوفر"، والإدارة تنقل عدداً من أسرى الجهاد الاسلامي للزنازين".

بدروه، أكّد نادي الأسير، أنّ قوات القمع اقتحمت قسم 22 في سجن "عوفر"، الذي يعتبر أكبر أقسام السّجن ويقبع فيه نحو (160) أسيرًا.

ولفت نادي الأسير في بيان له إلى أنّ الأسرى واجهوا قوات القمع بالتكبير والطرق على الأبواب وذلك وفقا للمعلومات المتوفرة حتّى الآن، موضحًا أنّ إدارة السجون استعادت تكثيف عمليات الاقتحام مؤخرًا، في محاولة منها لثني الأسرى عن الاستمرار في خطواتهم النضالية المستمرة منذ 24 يومًا

يذكر أن عدد الأسرى في " عوفر" نحو 900 أسير، من بينهم أطفال، وهو يعتبر من السجون المركزية