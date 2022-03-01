جرادات : حالة الغليان لا يمكن أن تتوقف ما دام الاحتلال مستمر في عدوانه

اعتبر الكاتب والباحث محمد فارس جرادات "أبو مؤمن" ، أن مشهد الغضب على المحتل، يدل على أن جنين ترفض أن تستباح ولا تقبل لهذا المحتل أن يقتحم المخيم والقرى، دون رد من أبنائها.

وقال تعقيباً على اغتيال الشهيدين عبد الله الحصري وشادي نجم في مخيم جنين "كل أبناء المخيم واجهوا المحتل وهو حق طبيعي لهم في مواجهة العدو الغريب، الذي يحتل أرضنا".

واوضح أن هناك مناطق تتعرض لإطلاق نار وقنابل غاز في جنوب الخليل، لكن هذا المحتل لا ينظر إلى اليد التي تحمل البندقية فقط، هو يقتل الفلسطيني ليرفع راية الاستسلام.

وشدد على ان حالة الغليان لا يمكن أن تتوقف، ما دام هذا العدو مستمر في عدوانه على شعبنا ، وهؤلاء الشبان الذين اَمنوا بربهم في ليلة الإسراج والمعراج، ليس لهم ذنبهم إلا الدفاع عن المخيم.