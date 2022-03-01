أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 1-3-2022، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية العديد من أسعار العملات والذهب، في العديد من البلدان العربية، وفي هذا المقال نخصصه للحديث عن أسعار الذهب في فلسطين، والذي يبحث عنه الكثير من المتابعين.
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 1-3-2022
أسعار الذهب اليوم في فلسطين
ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد للمتابعين ومنها سعر الذهب، حيث يبحث المتابعين عن أسعار الذهب لأنها تهم شريحة كبيرة من الناس من التجار والمقبلين عن الزواج.
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 1-3-2022
وإليكم أسعار الذهب في فلسطين اليوم:
|وحدة الذهب
|شيكل
|دولار أمريكي
|اسعار الذهب عيار 24
|196.85 شيكل
|$61.41
|سعر الذهب عيار 22
|180.45 شيكل
|$56.29
|اسعار الذهب عيار 21
|172.25 شيكل
|$53.73
|اسعار الذهب عيار 18
|147.64 شيكل
|$46.05
|سعر الذهب عيار 14
|114.83 شيكل
|$35.82
|سعر الذهب عيار 12
|98.43 شيكل
|$30.70
|اسعار أوقية الذهب
|6,122 شيكل
|$1,910
|اسعار جنيه الذهب
|1,378 شيكل
|$429.85
|اسعار كيلو الذهب
|196,853 شيكل
|$61,405
كما نقدم لكم سعر الذهب في فلسطين خلال العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-18-14-10 المعروضة في الجدول التالي :
سعر الذهب في فلسطين آخر 10 أيام
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 1-3-2022
|التاريخ
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|عيار 14
|عيار 12
|27 فبراير
|196.46
|171.90
|147.35
|114.60
|98.23
|26 فبراير
|196.44
|171.89
|147.33
|114.59
|98.22
|25 فبراير
|196.63
|172.05
|147.47
|114.70
|98.31
|24 فبراير
|199.88
|174.90
|149.91
|116.60
|99.94
|23 فبراير
|198.63
|173.80
|148.97
|115.87
|99.31
|22 فبراير
|197.29
|172.63
|147.97
|115.09
|98.64
|21 فبراير
|196.88
|172.27
|147.66
|114.85
|98.44
|20 فبراير
|195.63
|171.18
|146.73
|114.12
|97.82
|19 فبراير
|195.64
|171.19
|146.73
|114.12
|97.82
|18 فبراير
|195.43
|171.01
|146.58
|114.00
|97.72