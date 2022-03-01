أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 1-3-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:39 م
01 مارس 2022
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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 1-3-2022، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية العديد من أسعار العملات والذهب، في العديد من البلدان العربية، وفي هذا المقال نخصصه للحديث عن أسعار الذهب في فلسطين، والذي يبحث عنه الكثير من المتابعين.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 1-3-2022

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

ويحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد للمتابعين ومنها سعر الذهب، حيث يبحث المتابعين عن أسعار الذهب لأنها تهم شريحة كبيرة من الناس من التجار والمقبلين عن الزواج.

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 1-3-2022

وإليكم أسعار الذهب في فلسطين اليوم:

وحدة الذهب                   شيكل                        دولار أمريكي                
اسعار الذهب عيار 24 196.85 شيكل $61.41
سعر الذهب عيار 22 180.45 شيكل $56.29
اسعار الذهب عيار 21 172.25 شيكل $53.73
اسعار الذهب عيار 18 147.64 شيكل $46.05
سعر الذهب عيار 14 114.83 شيكل $35.82
سعر الذهب عيار 12 98.43 شيكل $30.70
اسعار أوقية الذهب 6,122 شيكل $1,910
اسعار جنيه الذهب 1,378 شيكل $429.85
اسعار كيلو الذهب 196,853 شيكل $61,405

 

كما نقدم لكم  سعر الذهب في فلسطين خلال العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-18-14-10 المعروضة في الجدول التالي :

سعر الذهب في فلسطين آخر 10 أيام

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 1-3-2022

التاريخ         عيار 24    عيار 21    عيار 18    عيار 14    عيار 12  
27 فبراير 196.46 171.90 147.35 114.60 98.23
26 فبراير 196.44 171.89 147.33 114.59 98.22
25 فبراير 196.63 172.05 147.47 114.70 98.31
24 فبراير 199.88 174.90 149.91 116.60 99.94
23 فبراير 198.63 173.80 148.97 115.87 99.31
22 فبراير 197.29 172.63 147.97 115.09 98.64
21 فبراير 196.88 172.27 147.66 114.85 98.44
20 فبراير 195.63 171.18 146.73 114.12 97.82
19 فبراير 195.64 171.19 146.73 114.12 97.82
18 فبراير 195.43 171.01 146.58 114.00 97.72

 


 

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