القائد الخامنئي: الغربيون يؤيدون قتل اليمنيين لكن يطالبون بإنهاء أزمة أوكرانيا

هنأ قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام السيد علي الخامنئي الامة الاسلامية والشعب الايراني وكافة احرار العالم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف مضيفا ان بعثة النبي الاكرم ص تمثل هدية لكافة ابناء البشر .

وفي كلمة له بهذه المناسبة، اليوم الثلاثاء، قال القائد الخامنئي إن بعثة النبي الاكرم ص تمثل هدية لكافة ابناء البشر، الدين الاسلامي اهدى البشرية اثمن هدية لسعادته.

وأضاف الامام الخامنئي: الباري سبحانه وتعالى يدعو البشر للتفكر والتعقل، منوها الى ان بعثة الرسول الاكرم حققت امرا كان يعتبر مستحيلا وهو انه جعل من ابناء الجاهلية امة تتمتع بالفضيلة.

وتابع: الناس في عصر الجاهلية كانت لديهم خصائص وكانوا ظالون ويعانون من فتن نابعة من العصبية والجاهلية، وقال: الرسول الاكرم صنع من هؤلاء الناس امة متحدة.

وأردف: نحن اليوم يمكننا ان نستلهم العبر من البعثة النبوية التي تمثل بشارة لكافة المسلمين، مشيًرا الى ان الباري تعالى تفضل على الشعب الايراني واهداهم هذه التجربة وهي اجتثاث جذور السلطنة في البلاد.

وأوضح قائد الثورة ان اميركا وبريطانيا والاتحاد السوفياتي السابق دعموا النظام البهلوي، وقال: تحققت الثورة الاسلامية بفضل الله واخرجت الشعب من السكون الى الحركة ووضعت الشعب الايراني في مقدمة انظار العالم.

وأضاف: أهم الشعارات للرسول الاكرم في موضوع البعثة هي مواجهة الجاهلية وفي القران الكريم تم تقبيح الجاهلية، منوها الى ان المراد من هذه الجاهلية هي الاخلاق الرذيلة والسلوكيات العنيفة وقتل الضعفاء والرذيلة وان البعثة واجهت هذه الجاهلية.

وتابع قائلاً: الرسول الاكرم كافح الجاهلية وان الكثير من تلك الرذائل التي كانت رائجة عادت في العصر التمدن الغربي بشكل ممنهج، وقال: اساس الحياة في التمدن الغربي هي الحرص والطمع

ولفت القائد الخامنئي الى أن السياسة الرائجة والانظمة الحاكمة كلها في التمييز العنصري وفي خدمة الشركات الغربية الكبرى، وقال إن الفوضى الجنسية العجيبة هي التي تحكم العالم اليوم وهي نفس الامور التي كانت في عصر الجاهلية وباتت اليوم ممنهجة.

وشدد على أنه يجب ان نمر على عبر ودروس البعثة الشريفة، يجب مواجهة الجاهلية عبر تقوية الايمان الديني ونشر المجاميع الايمانية المؤمنة في ارجاء العالم، يجب تقوية اسس ودعائم النظام الاسلامي ونوسع انجازاته.

وقال قائد الثورة الاسلامية: نحن في مواجهة مثل هذه الجاهلية الحديثة وان النموذج الواضح لهذه الجاهلية الحديثة هي اميركا، اميركا هي نظام يروج للأخلاف الرذيلة وان التمييز العنصري يزداد فيها.

وأشار الى انه لا توجد دولة بثروة اميركا لكن يموت بعض الناس فيها عندما ترتفع درجات الحرارة وهي نظام يعيش على الازمات التي ينشرها واضاف: الولايات المتحدة الاميركية نظام يقوم على المافيا الاقتصادية والتسلح وصناعة الاسلحة. في منطقة غرب آسيا انظروا كم خلقت هذه المافيات من الازمات فيها كداعش التي تحتز الرؤوس امام العالم.

واعتبر اوكرانيا بأنها ضحية وما يحدث فيها يرتبط بتلك السياسة وقال: نحن نعارض الحروب في كافة ارجاء العالم ولانؤيد تدمير البنى التحتية للشعوب وهذا كلامنا الثابت.

وقال اننا ندعو الى وقف الحرب في اوكرانيا و انه يمكن معالجة اي مشكلة وأي أزمة في حال التعرف على جذورها، لافتًا الى ان جذور الازمة في اوكرانيا تعود الى السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة الامريكية والغرب.

وفي جانب آخر من كلمته تساءل قائد الثورة الاسلامية: لماذا تنهب اميركا النفط من سوريا وتنهب المال الوطني لافغانستان وتدعم جرائم الصهاينة وتدافع عنها وعن خلق الأزمات؟ .

ولفت الى أن الشعب اليمني عاش لثمان سنوات تحت القصف الظالم وان الغرب دعم التحالف هناك بشكل علني وقال: ندعو لوقف الحرب في اوكرانيا وان جذور الازمة فيها تعود الى الغرب.

وقال القائد الخامنئي إن الغربيين يؤيدون قتل الشعب اليمني لكنهم يطالبون بإنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى ازدواجية الغرب في التعامل مع الأزمة في أوكرانيا.

واستطر قائد الثورة الاسلامية قائلاً: أشير الى عبرتين الاولى هي الدعم واسناد الغرب للبلدان التابعة لها وهو سراب وليس له اي حقيقة، الرئيس الاوكراني والرئيس الافغاني الفار قالوا بانهم اعتمدوا على اميركا وهذه العبرة الاولى. الدرس الثاني هو أن الشعب اهم سند وداعم للحكومات واذا ما دخل الشعب فان اوضاع الحكومة الاوكرانية لم تكن بهذا الشكل .

وقال القائد الخامنئي إن الغربيين يؤيدون قتل الشعب اليمني لكنهم يطالبون بإنهاء الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى ازدواجية الغرب في التعامل مع الأزمة في أوكرانيا.

وفي كلمة له بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، اليوم الثلاثاء، أشار القائد الخامنئي إلى أن الرئيس الأوكراني وأيضاً الرئيس الأفغاني السابق اعترفا بأن الولايات المتحدة تركتهما وحيدين.

ولفت الى أن الشعب اليمني عاش لثمان سنوات تحت القصف الظالم وان الغرب دعم التحالف هناك بشكل علني وقال: ندعو لوقف الحرب في اوكرانيا وان جذور الازمة فيها تعود الى الغرب.

واعتبر اوكرانيا بأنها ضحية وما يحدث فيها يرتبط بتلك السياسة وقال: نحن نعارض الحروب في كافة ارجاء العالم ولانؤيد تدمير البنى التحتية للشعوب وهذا كلامنا الثابت.

وأضاف السيد الخامنئي أن "المجتمع الغربي يستخدم العلم والمعرفة لذبح الناس ونهب الأمم الأخرى"، لافتًا إلى أن "الحضارة الغربية اليوم تعاني من الجهل الحديث".

وتابع قائلاً إن "نظام المافيا في الولايات المتحدة يحتاج إلى خلق أزمات عالمية خصوصاً في غرب آسيا".

وفي إشارة إلى تاريخ الإسلام قال قائد الثورة الإسلامية إن النبي محمد تمكن من توحيد الناس بعد أن اعتنقوا الإسلام كدين.