أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 3 فبراير 2022، ونقدم لكم سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعين لما يهم التجار والمقبلين عن الزواج، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث قرنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 3 فبراير 2022

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر اليوم الخميس ليسجل نحو 8.679 ألف دينار.

وحدة الذهب دينار جزائري دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 8,679 دينار $61.41 سعر الذهب عيار 22 7,956 دينار $56.29 اسعار الذهب عيار 21 7,594 دينار $53.73 اسعار الذهب عيار 18 6,509 دينار $46.05 سعر الذهب عيار 14 5,063 دينار $35.82 سعر الذهب عيار 12 4,339 دينار $30.70 اسعار أوقية الذهب 269,907 دينار $1,910 اسعار جنيه الذهب 60,752 دينار $429.85 اسعار كيلو الذهب 8,678,695 دينار $61,405

وأنهى الاقتصاد الجزائري سنة 2021 بأرقام مشجعة وفق معطيات رسمية، كما عرفت السنة الماضية ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية.

وناهزت صادرات الجزائر غير النفطية 4.5 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي، محققة طفرة استثنائية (160% مقارنة بسنة 2020) وهو الرقم الذي لم يتحقق منذ استقلال البلاد.

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أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 3 فبراير 2022