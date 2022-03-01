أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 3 فبراير 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:25 م
01 مارس 2022
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 27 يناير 2022
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أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 3 فبراير 2022، ونقدم لكم سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعين لما يهم التجار والمقبلين عن الزواج، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث قرنا كتابة هذا المقال. 

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 3 فبراير 2022

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر اليوم الخميس ليسجل نحو 8.679 ألف دينار.

وحدة الذهب                       

دينار جزائري          

دولار أمريكي       

اسعار الذهب عيار 24

8,679 دينار

$61.41

سعر الذهب عيار 22

7,956 دينار

$56.29

اسعار الذهب عيار 21

7,594 دينار

$53.73

اسعار الذهب عيار 18

6,509 دينار

$46.05

سعر الذهب عيار 14

5,063 دينار

$35.82

سعر الذهب عيار 12

4,339 دينار

$30.70

اسعار أوقية الذهب

269,907 دينار

$1,910

اسعار جنيه الذهب

60,752 دينار

$429.85

اسعار كيلو الذهب

8,678,695 دينار

$61,405

وأنهى الاقتصاد الجزائري سنة 2021 بأرقام مشجعة وفق معطيات رسمية، كما عرفت السنة الماضية ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية.

وناهزت صادرات الجزائر غير النفطية 4.5 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي، محققة طفرة استثنائية (160% مقارنة بسنة 2020) وهو الرقم الذي لم يتحقق منذ استقلال البلاد.

سعر الذهب في الجزائر آخر 10 أيام

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الخميس 3 فبراير 2022

التاريخ        عيار 24      عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12
27 فبراير 8,579 7,507 6,435 5,005 4,290
26 فبراير 8,580 7,508 6,435 5,005 4,290
25 فبراير 8,587 7,514 6,440 5,009 4,293
24 فبراير 8,627 7,548 6,470 5,032 4,313
23 فبراير 8,642 7,562 6,482 5,041 4,321
22 فبراير 8,598 7,523 6,449 5,016 4,299
21 فبراير 8,627 7,549 6,471 5,033 4,314
20 فبراير 8,589 7,516 6,442 5,011 4,295
19 فبراير 8,589 7,516 6,442 5,011 4,295
18 فبراير 8,580 7,508 6,435 5,005 4,290

 

 

 

 

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