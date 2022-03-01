السيد نصرالله: تحية إلى المقاومين الأبطال في جنين ومن واجبنا توثيق تضحياتهم

توجّه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى شهادة القائد الجهادي السيد حسين بدر الدين الحوثي إلى السيد عبد الملك الحوثي وإلى الإخوة والأخوات في حركة أنصار الله بالتعبير عن المواساة من جهة لفقد الشهيد، كما ووجه السيد نصرالله التحية إلى المقاومين الأبطال في جنين إلى مقاتليها وجرحاها والشهداء الذين قضوا بالأمس.

وفي كلمة له خلال مؤتمر "سيد شهدائنا فكرًا وسيرة" المنعقد إحياءً لمناسبة مرور ثلاثين عامًا على شهادة السيد عباس الموسوي، اليوم الثلاثاء، اعتبر السيد نصرالله

أنّ أعمال المؤتمر يمكن أن تشكل بداية حقيقية تحتاج إليها مسيرة المقاومة بعد مضي 40 عاما على انطلاقتها.

وأضاف السيد نصرالله: "ستتحول هذه الدراسات والمحاضرات والنقاشات إلى وثائق وكتب ستعتمد في وثائقنا".

وتابع قائلاً: "من واجبنا توثيق تضحيات المجاهدين الجسام والحقيقة البهية للمسيرة المباركة ونحفظها للأحيال المقبلة والآتية"

وأكّد أنّ ما حصل في مرحلة السبعينيات والثمانينيات أصبح بمثابة امور مسلمة ومقبولة وهي نهجنا التي نتبعه ونمارسة في هذه الأيام.