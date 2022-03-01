الجهاد الإسلامي تنعي المجاهد "هاني ارحيم " أحد مجاهدي الرعيل الأول ومؤسسي الحركة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس" اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 ، إلى أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط وأمتنا العربية والإسلامية ، الأخ القائد المجاهد الشيخ/ هاني ارحيم "أبو محمد" أحد مجاهدي الرعيل الأول والمؤسس في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وقالت الحركة خلال بيان لها أن القائد المجاهد الشيخ/ هاني ارحيم "أبو محمد" رحل إلى جوار ربه عن عمر ناهز (66 عامًا) بعد معاناة مع المرض الذي صاحبه طويلاً نتيجة الاعتقال والأسر في سجون الاحتلال وما تبعه من اعتقال في سجون السلطة.

وبينت الحركة: "إن رحيل الشيخ المربي الفاضل والمجاهد الزاهد هاني ارحيم "أبو محمد"، جاء بعد رحلة عطاء وجهاد وتضحية، تشرّف فيها بخدمة الإسلام وبالدفاع عن القضية الفلسطينية وبالانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في ريعان شبابه، فكان رجلاً مجاهداً مؤمناً صابراً ومربياً وقائداً من الرعيل الأول.

وأشارت إلى أن القائد هاني ارحيم تولى خلال مسيرته الجهادية، عدداً من المسؤوليات الهامة في العمل الدعوي والتنظيمي والاجتماعي والإنساني.

وأوضحت الحركة: إن الأخ المجاهد "أبو محمد" رحل تاركاً خلفه إرثاً كبيراً من العمل ومحبة إخوانه وجيرانه وأبناء شعبه ومن رافقه في الأسر، وترك خلفه وصية لإخوانه وأبناء حركته وشعبه بأن يواظبوا على طاعة الله وخشيته، وأن يواصلوا الجهاد والمقاومة ولا يبخلوا بوقتهم ولا بجهدهم من أجل حماية الأرض وحمل لواء الجهاد.

واعتبرت الحركة: إنه بوفاة القائد "أبي محمد" فقدت غزة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام، علماً من أعلامها المخلصين، الذي سخر حياته لخدمة دينه وشعبه ووطنه، وإننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إذ نعزي أنفسنا برحيل هذا القائد والأخ المجاهد، لنتقدم من أبنائه وإخوانه وعائلته وعموم آل ارحيم الكرام وخاصة شقيقه القائد المجاهد الأستاذ نضال ارحيم "أبو عمر"، ولعموم أبناء شعبنا في الوطن والشتات بخالص التعازي والمواساة، سائلين الله أن يجزل لهم الأجر ويلهمهم الصبر والسلوان.

رحم الله القائد أبا محمد رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى، وأسبغ عليه غامر رحمته، وجمعه بالنبي وصحبه، وبالصالحين والشهداء الذين سبقوه.