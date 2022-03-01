بالصور خلال تشيع الشهداء.. القيادي عدنان: دم الشهيدين سينبت نصراً

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان :"إن وعد الله قادم ودم الشهداء سينبت نصراً، موجهاً التحية لأرواح الشهدين الذين استشهدا في جنين الليلة الماضية".

جاء ذلك خلال جنازة تشييع الشهيدين عبد الله الحصري وشادي نجم في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

ووجه الشيخ عدنان خطابه للأخوة المقاومين المتواجدين في الجنازة بأن يسخروا كل الامكانات الموجودة معهم ضد الاحتلال.

وأوضح أن الشهيد عبد الله الحصري كان يواجه الاحتلال من نقطة الصفر، وقد هبَّ لنجدة أخيه عماد أبو الهيجا من حركة حماس، فقد انتصر للمقاومين وانتصر لنا.

وأضاف :"أي إحسان فوق إحسان الدم والشهادة وسلام عليك سيدي القائد عبد الله الحصري وشادي نجم، مع الشهداء والصديقين والشهداء".

وتابع الشيخ عدنان :"سلام عليك وأنت تتحرك من حاجز دوتان إلى الجلمة على سيلة الحارثية بحثا عن صيد ثمين من العدو الصهيوني، مشيراً إلى أن الشهيد عبد الله خرج من سجون الاحتلال أقوى شكيمة، واستطاع ضرب عدد من قوات "الشاباص" الصهيونية في السجون.

وأردف قائلاً "إن قتلت فلا ثأر لعائلتي إلا من الاحتلال، رداً على ما أذيع في الإعلام العبري عن نية الاحتلال في اغتياله.

وانطلقت، ظهر اليوم الثلاثاء، جنازة الشهيدين عبد الله الحصري وشادي نجم الذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال التي حاولت اقتحام جنين الليلة الماضية.

وشارك في جنازة الشهيدين عشرات المسلحين من "كتيبة جنين"، حيث جابت الجنازة شوراع جنين وسط مشاركة واسعة من المواطنين.

وانطلقت الجنازة من مستشفى ابن سينا الحكومي في جنين باتجاه منازل الشهداء حيث ألقيت عليهم نظرة الوداع، ومن ثم توجهت الجنازة نحو مقبرة الشهداء لمواراتهم الثرى.

جدير ذكره أنه استشهد مقاومان من كتيبة جنين، فجر اليوم الثلاثاء فيما أصيب 3 آخرين، خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

























