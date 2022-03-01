بالصور انطلاق جنازة شهيدي جنين عبد الله الحصري وشادي نجم

انطلقت، ظهر اليوم الثلاثاء، جنازة الشهيدين عبد الله الحصري وشادي نجم الذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال التي حاولت اقتحام جنين الليلة الماضية.

وشارك في جنازة الشهيديد عشرات المسلحين من "كتيبة جنين"، حيث جابت الجنازة شوراع جنين وسط مشاركة واسعة من المواطنين.

وانطلقت الجنازة من مستشفى ابن سينا الحكومي في جنين باتجاه منازل الشهداء حيث ألقيت عليهم نظرة الوداع، ومن ثم توجهت الجنازة نحو مقبرة الشهداء لمواراتهم الثرى.

جدير ذكره أنه استشهد مقاومان من كتيبة جنين، فجر اليوم الثلاثاء فيما أصيب 3 آخرين، خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان أن وحدات "إسرائيلية" خاصة تسللت إلى مخيم جنين مستخدمة مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية، واقتحمت منزل الأسير الشيخ جمال أبو الهيجاء، واعتقلت نجله الأسير المحرر عماد الدين.

























