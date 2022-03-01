فصائل المقاومة : ارتقاء الشهداء في الضفة لن يزيد شعبنا ومقاومته إلا مزيداً من التحدي

أكدت "فصائل المقاومة الفلسطينية" اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 على أن ارتقاء الشهداء الأبرار على أرض الضفة المحتلة لن يزيد شعبنا ومقاومتنا إلا مزيداً من الإرادة والتحدي والمقاومة.

وشددت على ضرورة رفع القبضة الأمنية عن المقاومة في الضفة ونبذ التنسيق الأمني وتفعيل المقاومة الشعبية، داعيةً شعبنا المجاهد في الضفة لإشعال نقاط التماس مع أرضنا الفلسطينية المحتلة ناراً على المغتصبين والجنود الصهاينة.

ونعت الفصائل بكل فخر واعتزاز الشهيد القائد في سرايا القدس/ عبدالله الحصري والشهيد البطل/ شادي نجم، أبناء جنين البطولة والفداء.

وكانت الضفة المحتلة فجر اليوم على موعد مع ارتقاء شهيدين من مخيم جنين جراء اشتياك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم .

مقاومان من كتيبة جنين، استشهدا فجر اليوم الثلاثاء فيما أصيب 3 آخرين، خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقال مراسلنا: "إن الشهيد الأول هو المطارد عبد الله الحصري (22 عامًا)، من سكان المخيم، حيث استشهد خلال اشتباك مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، في حين أن الشهيد الثاني هو شادي خالد نجم (19 عامًا) وهو عامل كان عائدًا من عمله حين أصيب بجروح حرجة، واستشهد لاحقًا".