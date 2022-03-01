د. أبو شريف: جنين هي السباقة في المقاومة والعمل المسلح ضد العدو

شدد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وممثل الحركة في طهران د. ناصر أبو شريف، صباح اليوم الثلاثاء : أن جنين هي السباقة في المقاومة وفي تنظيم العمل المسلح في كل الانتفاضات السابقة ضد الكيان الصهيوني.

وأكد أبو شريف لإذاعة صوت القدس : أن مسيرة العطاء ومسيرة الجهاد والشهادة هي مسيرة طويلة لدى أبناء شعبنا الفلسطيني وممتدة منذ التاريخ، لافتاً إلى أننا على موعد الآن مع الملحمة الكبرى ضد الكيان المجرم الذي بلغ استكباره عنان السماء .

وأشار إلى أن عملية الاشتباك اليوم تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال واقتحامه لمخيم جنين، منوهاً إلى أن شعبنا الفلسطيني هو القنبلة النووية ضد الكيان الصهيوني.

وقال أبو شريف :"شعبنا اليوم في الضفة والقدس والنقب واللد منتفضاً في وجه الاحتلال، وصولاً إلى الأسرى في السجون، مؤكداً أننا على موعد لسقوط الاحتلال و زواله عن أرضنا بإذن الله.

جدير ذكره أنه استشهد مقاومان من كتيبة جنين، فجر اليوم الثلاثاء فيما أصيب 3 آخرين، خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية.