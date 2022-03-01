الشعبيّة تنعي شهداء جنين وتؤكّد أن المقاومة الشاملة هي السبيل لمقاومة العدو

نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء ، شهداء جنين وهما عبد الله الحصري، شادي خالد نجم اللذين ارتقيا خلال تصديهم لقوّةٍ صهيونيّة اقتحمت مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، فجر اليوم.

وأكدت الجبهة، في بيان لها، أنّ المقاومة الشاملة هي السبيع الأنجع في مقاومة العدو الصهيوني خاصة وأنه يثبت كل يوم أنه يستهدف الوجود والمصير لشعبنا وحقوقه الوطنية.

واعتبرت الجبهة، أن الرد الفعلي على العدوان المتواصل، هو رفض التعاطي مع أية مشاريع تنتقص من حقوق أو تقيد مقاومة الفلسطينية أو تعزز الفصل الجغرافي بين تجمعات الشعب الفلسطيني.

وشدّدت على الإقدام سريعا لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، والتوافق الوطني على استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى طبيعة وجوهر الصراع مع العدو الصهيوني، والبحث الجاد في آليات وسبل تشكيل جبهة مقاومة موحدة، فاعلة ومثمرة، وتتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية، من مخاطر العدوان والتصفية في آن.