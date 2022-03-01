مالية غزة تعلن صرف الطلبات الخاصة بزراعة أطفال الأنابيب

أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن صرف الطلبات الخاصة بزراعة أطفال الأنابيب التي تقدم بها الموظفون عبر التسجيل الإلكتروني حتى تاريخ 31/10/2021 والتي تم اعتمادها من اللجنة المختصة وفقاً للمعايير المعمول بها، بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية.

وأوضحت مالية غزة، أن عدد المستفيدين من عملية الصرف 53 مستفيد, وبمبلغ إجمالي 53,000 دولار، مشيرةً إلى أت عملية الصرف ستبدأ اليوم الثلاثاء 01- مارس عبر فروع بنك الإنتاج، وفق الإجراءات المتبعة للوقاية من فايروس كورونا.

وأكدت أنه سيتم العمل على جدولة الكشوفات الإلكترونية المتبقية وصرفها وفق الإمكانيات المالية المتاحة.