صعود أسعار النفط اليوم الثلاثاء

صعدت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوتر بين روسيا وأوكرانيا في شرق أوروبا، والترقب قبل اجتماع يعقده تحالف "أوبك+".

وقد تخطى سعر النفط في الأسواق فوق 100 دولار للبرميل الواحد لنفط برنت.

ويُشار إلى أنه يعقد التحالف اجتماعه الشهري، غدا الأربعاء، للبت في آلية خفض الإنتاج لشهر أبريل/نيسان المقبل، في وقت تسجل الأسعار زيادات متسارعة.

وبلغت كمية تخفيف قيود الإنتاج 400 ألف برميل يوميا، في ظل توقعات بأن يزيد التحالف الكمية إلى 600 ألف برميل وربما أكثر، لإعادة استقرار سوق الطاقة.

وكانت قد صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار، بنسبة 2.1 % أو 2.1 دولارًا إلى 100.05 دولار للبرميل.

وفي ذات الإطار، صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/نيسان، بنسبة 1.77 بالمئة أو 1.68 دولارا، إلى 97.39 دولارا للبرميل.