"الجهاد": جرائم الاحتلال لن تمر مرور الكرام وسيعلم أن يد المقاومة ستطاله في كل مكان

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن جريمة استشهاد المجاهدين الأسير المحرر عبد الله الحصري ابن كتيبة جنين، وشادي جهاد نجم، أحد مقاتلي مجموعات حزام النار لن "تمر مرور الكرام، ويد المقاومة الفلسطينية ستطاله في كل مكان".

وشدّدت الجهاد الإسلامي في بيان لها على أن العدو سيدفع ثمن جرائمه غالياً، وعلى التمسك بنهج المقاومة والجهاد حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين.

واستشهد مقاومان من كتيبة جنين، فجر اليوم، فيما أصيب 3 آخرين، خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

إليك نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) صدق الله العظيم

تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذرعها العسكري سرايا القدس ابن كتيبة جنين الاسير المحرر الشهيد البطل عبد الله أحمد ذياب الحصري (23عاماً)، كما وننعى الشهيد البطل شادي جهاد نجم (18عاماً)، أحد مقاتلي مجموعات حزام النار واللذين ارتقيا شهداء فجر اليوم الثلاثاء في اشتباك مسلح، أثناء تصديهم لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين الباسل، كما أصيب عدد اَخر من المواطنين.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ونحن نودع شهداء شعبنا الأبطال في جنين القسام ومخيمها الصامد، لنؤكد على تمسكنا بنهج المقاومة والجهاد في سبيل الله حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا ودحر الاحتلال عن أرضنا.

ما تزال مدينة جنين ومخيمها الصامد الذي يشكل أنموذجاً فريداً في الوحدة والتضحية والمقاومة التي تلقن الاحتلال دروساً يوما بعد يوم، من خلال عمليات المجاهدين في الضفة ومخيماتها والتي تتقدمها سرايانا المظفرة في كتيبة جنين وحزام النار.

إن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا المجاهد، والتي كان اَخرها ما جرى الليلة في مخيم جنين، تثبت أن الاحتلال ماضٍ في إجرامه واستهدافه، لكل ما هو فلسطيني على هذه الأرض، وإن هذه الجرائم لن تمر مرور الكرام، وسيعلم الاحتلال أن يد المقاومة الفلسطينية، ستطاله في كل مكان وسيدفع ثمن جرائمه غالياً.

إننا ونحن ننعى الشهداء الأبرار الأسير المحرر الشهيد عبد الله حصري ابن كتيبة جنين، والشهيد البطل شادي نجم ابن مجموعات حزام النار، نتوجه بأحر التعازي والمواساة، لعوائل وذوي الشهداء الأبطال ولشعبنا الفلسطيني، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى الأبطال، وإن دماء الشهداء ستبقى نوراً تضيء طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والخزي والعار للاحتلال والمتخاذلين

وإنه لجهاد نصر او استشهاد

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الثلاثاء 28 رجب 1443هـ - 1 مارس 2022م