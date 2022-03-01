د. الحساينة: جنين عصية على كل محاولات الاحتلال لإخضاعها والبوصلة دائما نحو صدر العدو

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة، صباح اليوم الثلاثاء :"إن جنين عصية على كل محاولات الاحتلال لإخضاعها والنيل منها ، مشيراً الى ان جنين تعيد دائماً توجيه البوصلة نحو صدر العدو لترسم المشهد الفلسطيني من جديد".

وأكد الحساينة خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن ما حدث في جنين الليلة الماضية يؤكد أن السلاح الفلسطيني هو فقط في وجه العدو الصهيوني.

وأضاف :"في يوم الإسراء والمعراج الدماء تسيل في سبيل الدفاع عن جنين وعن كرامة الشعب الفلسطيني التي جرحها التنسيق الأمني مع الاحتلال".

وتابع الحساينة :"هذه الدماء الزكية تؤكد أن الروح الفلسطينية وروح هؤلاء الشباب المقاومين ثابته لا تترد في مواجهة العدو والتضحية من أجل فلسطين".

وشدد على أن ما جرى اليوم في جنين من تلاحم بين المقاومين من "سرايا القدس" و"كتائب شهداء الأقصى" ، يثبت أن الشعب الفلسطيني يمتلك قوة غير متناهية من التجديد والإبداع والتضحية في ميادين المقاومة والنضال".

وأشار الحساينة قائلاً :"هؤلاء الشباب المقاومين أدركوا بفطرتهم الوطنية السليمة أنه لايمكن مواجهة الاحتلال إلا موحدين، وشعبنا الفلسطيني يدرك بوعيه أن العدو الصهيوني يواجه الكل الفلسطيني فلا سبيل لمواجهة العدو إلا بالوحدة".

ويشار الى ان شهيدين ارتقيا فجراً من كتيبة جنين، فيما أصيب 3 آخرين، خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية.