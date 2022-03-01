بالفيديو لحظات مؤثرة لوالدة الشهيد شادي نجم بعد تلقيها خبر استشهاد نجلها في مخيم جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:40 ص
01 مارس 2022
شهداء سرايا القدس فى جنين (2).jpg
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