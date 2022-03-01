تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الثلاثاء
14° - 12°
الثلاثاء
15° - 14°
الأربعاء
19° - 19°
الخميس
10° - 10°
أسعار العملات
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
لحظات مؤثرة لوالدة الشهيد شادي نجم بعد تلقيها خبر استشهاد نجلها في مخيم جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:40 ص
01 مارس 2022
#قوات الاحتلال
#استشهاد
#كتيبة جنين
#شادي نجم
متعلقات
شهيدان خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين
06:30 ص
قيادة الجهاد تعزي عائلة الشهيد أبو صلاح في جنين
11:26 ص
محدث بالفيديو والصور
مؤثر: هكذا ودعت عائلة الشهيد نهاد البرغوثي نجلها في ثلاجة الموتى
06:34 م
مخابرات السلطة يختطف حسان علي مقصقص من مخيم جنين
08:03 م
عاجل